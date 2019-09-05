https://static.news.ru/photo/47ff9fec-753f-11e9-b5be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Kremlin Pool/Russia Look/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что по просьбе жительницы Евпатории будет произведена реконструкция находящейся в плачевном состоянии набережной Незалежности (независимости).

Он пообещал, что все работы будут выполнены, не смотря на проблемы с подрядчиком, который реализует Федеральную целевую программу (ФЦП) в городе Евпатория. Затем местная жительница попросила переименовать набережную.

С точки зрения переименования — это с жителями Евпатории администрация должна обсудить. Это исключительно ваше право, — подчеркнул руководитель региона в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее Аксёнов и депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская почтили память первого главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко, который погиб в августе прошлого года в результате теракта, писал News.ru.