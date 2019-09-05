Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что по просьбе жительницы Евпатории будет произведена реконструкция находящейся в плачевном состоянии набережной Незалежности (независимости).
Он пообещал, что все работы будут выполнены, не смотря на проблемы с подрядчиком, который реализует Федеральную целевую программу (ФЦП) в городе Евпатория. Затем местная жительница попросила переименовать набережную.
С точки зрения переименования — это с жителями Евпатории администрация должна обсудить. Это исключительно ваше право, — подчеркнул руководитель региона в эфире телеканала «Крым 24».
Ранее Аксёнов и депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская почтили память первого главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко, который погиб в августе прошлого года в результате теракта, писал News.ru.