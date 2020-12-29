Аксёнов заявил, что нет смысла закрывать Крым из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ee91562a-4a6d-11eb-bb14-fa163e074e61_660.jpg Ялта Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией на полуострове. Говоря о возможном закрытии Крыма для туристов из-за COVID-19, он отметил, что это не имеет смысла и лишь может навредить курортной индустрии.

В регионах, где не было курортного сезона, динамика ещё хуже, чем у нас. Это не влияет на ситуацию, закрытие Крыма от туристов не даст нам глобального плюса. И даже если мы его закроем, не будет резкого снижения [заболеваемости], — сказал Аксёнов на заседании штаба по коронавирусу.

По последним данным, за всё время пандемии в Крыму заразилось 24 523 человека. 19 248 пациентов выздоровели, болезнь унесла жизни 492 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что стоимость затрат по администрированию курортного сбора при серьёзном числе льготников делает его нецелесообразным. По словам чиновника, ведомство получило много обращений против введения сбора и от представителей бизнеса, и от туристов.

Волченко также считает, что при пандемии коронавируса вводить новые платежи для туристов является несвоевременным решением. В Крыму курортный сбор ещё не вводился, а парламент республики недавно продлил мораторий до 1 мая 2022 года.