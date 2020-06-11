Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя

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Отдых в Крыму будет доступен россиянам для бронирования с 1 июля 2020 года, при этом число заинтересованных в отпуске на полуострове выросло в 20 раз, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Курортный сезон в Крыму откроется в понедельник, 15 июня, но в первые недели после этого разместиться в отелях, гостиницах или санаториях смогут только жители полуострова. Однако режим самоизоляции и двухнедельный...