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Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя

12:13, 12 июня 2020
Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение от артезианских скважин в Симферополь, где обмелели водохранилища.

Церемония запуска водовода прошла в пятницу, 12 июня, режиме видеомоста.

Запускайте воду, — сказал Аксёнов.

Глава государственного предприятия «Вода Крыма», которое занимается поставкой питьевой воды на полуострове, Владимир Баженов, в свою очередь, заявил, что благодаря новому водоводу отбор воды из водохранилищ уменьшится.

Поручение о подъёме дополнительных объёмов воды на Симферополь для стабилизации его водоснабжения в особый период по первому этапу выполнены. Все водоводы приведены в рабочее состояние, заполнены водой, — сказал Баженов.

Как ранее писал NEWS.ru, уровень воды в водохранилищах и реках на территории Крыма летом 2020 года прогнозируется низким. Об этом заявили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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