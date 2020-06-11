Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение от артезианских скважин в Симферополь, где обмелели водохранилища.
Церемония запуска водовода прошла в пятницу, 12 июня, режиме видеомоста.
Запускайте воду, — сказал Аксёнов.
Глава государственного предприятия «Вода Крыма», которое занимается поставкой питьевой воды на полуострове, Владимир Баженов, в свою очередь, заявил, что благодаря новому водоводу отбор воды из водохранилищ уменьшится.
Поручение о подъёме дополнительных объёмов воды на Симферополь для стабилизации его водоснабжения в особый период по первому этапу выполнены. Все водоводы приведены в рабочее состояние, заполнены водой, — сказал Баженов.
Как ранее писал NEWS.ru, уровень воды в водохранилищах и реках на территории Крыма летом 2020 года прогнозируется низким. Об этом заявили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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