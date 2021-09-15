Аксёнов: «Меджлис» не вправе ассоциировать себя с крымскими татарами
Александр Чеков
Александр Чеков
16:35, 15 сентября 2021
Сергей АксёновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Организация «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами. «Меджлис» признан в России террористической организацией, которая неоднократно доказывала это на протяжении последних семи лет, в том числе организовывая энергетическую и водную блокаду полуострова. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «России 24».
Они (члены «Меджлиса». — NEWS.ru) не имеют права себя ассоциировать со всем народом, — цитирует его телеканал.
По словам главы региона, руководство организации заявляет, что крымско-татарский народ якобы притесняется. При этом в «Меджлисе» делают всё, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил заочно лидера «Меджлиса» Рифата Чубарова к шести годам колонии. Судья признал руководителя организации виновным в организации беспорядков на полуострове весной 2014 года. Кроме того, Чубарову назначены 200 часов общественных работ.