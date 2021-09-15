Аксёнов: «Меджлис» не вправе ассоциировать себя с крымскими татарами

Организация «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами. «Меджлис» признан в России террористической организацией, которая неоднократно доказывала это на протяжении последних семи лет, в том числе организовывая энергетическую и водную блокаду полуострова. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «России 24».

Они (члены «Меджлиса». — NEWS.ru) не имеют права себя ассоциировать со всем народом, — цитирует его телеканал.

По словам главы региона, руководство организации заявляет, что крымско-татарский народ якобы притесняется. При этом в «Меджлисе» делают всё, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил заочно лидера «Меджлиса» Рифата Чубарова к шести годам колонии. Судья признал руководителя организации виновным в организации беспорядков на полуострове весной 2014 года. Кроме того, Чубарову назначены 200 часов общественных работ.