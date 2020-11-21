Аксёнов рассказал о тактических просчётах украинских властей

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Энергетическая блокада Крыма, устроенная украинскими властями пять лет назад, в конечном итоге привела к обратному эффекту. Регион перестал быть энергодефицитным и приобрёл резерв мощности, рассказал глава российского региона Сергей Аксёнов.

Крым был обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре линии электропередачи. В Крыму и Севастополе был введён режим ЧС, полуостров испытывал серьёзные перебои с электроэнергией. До того момента, по словам главы региона, Крым получал с территории Украины более 80% электроэнергии.

Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматичном моменте в истории полуострова, отметил Аксёнов.

Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии, — написал политик в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, добавил он, история повторяется в ситуации с водной блокадой. Украинские политики наступают на старые грабли, злорадствуя по поводу тех ограничений водоснабжения, которые власти Крыма были вынуждены ввести в 2020 году. В Киеве уверены, что на этот раз России не удастся справиться с проблемой.

Однако, подчеркнул Аксёнов, «нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова».

При этом, добавил он, действия Киева лишь всё больше доказывают, что на референдуме 2014 года, когда решалась судьба полуострова, крымчане сделали правильный выбор, проголосовав за присоединение к России.

Ранее стало известно, что правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

При этом в министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву, писал NEWS.ru.