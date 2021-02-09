Аксёнов рассказал о сроках снятия коронавирусных ограничений в Крыму

https://static.news.ru/photo/fb240d32-6b6b-11eb-8c0f-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Стала известна дата снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, это произойдёт 1 марта.

В среду 10 февраля Аксёнов провёл заседание оперштаба по коронавирусу. Он пояснил, что масочный режим сохранится, скорее всего, до конца года — но вряд ли дольше.

Если у нас будет такая динамика, к 1 марта мы откроем сферы деятельности, которые на сегодня закрыты. В том числе предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий, — анонсировал Аксёнов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в свою очередь, пояснила, что некоторые незначительные ограничения всё же могут сохраниться. Однако это коснётся лишь определённых сфер. В целом же, заметила она, тенденция к снижению заболеваемости позволяет начать процесс возвращения республики к докоронавирусной жизни.

В настоящее время в Крыму запрещено проводить корпоративы и развлекательные мероприятия в ТРЦ. Заполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 30%, также ограничивается количество участников экскурсионных групп. С 28 марта прошлого года на полуострове прекратилась работа практически всех предприятий сфер услуг. Ограничения были ослаблены летом, но вернулись зимой.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим, введённый в Удмуртии из-за распространения коронавируса, с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов. Кроме того, с 10 февраля будут сняты ограничения на работу кафе и ресторанов.