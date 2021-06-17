Трое крымчан вплавь пытались догнать Аксёнова на лодке

https://static.news.ru/photo/b1246eda-cf47-11eb-85cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов осмотрел затопленные ливнями районы Керчи. По улицам он прокатился при помощи надувной моторной лодки, сообщает телеканал «Крым 24». В Сети заметили, что трое местных жителей вплавь пытались догнать чиновника. Интернет-пользователи считают, что это были спасатели.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что за лодкой вплавь следуют три человека. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что таким образом сотрудники МЧС добираются до местной подтопленной больницы. По его словам, в некоторых местах уровень воды достигает груди, поэтому плыть проще, чем идти, передаёт РИА Новости.

Аксёнов также отметил, что передвигаться приходилось практически вплавь.

Воды по колено, брюки, ноги — всё мокрое. Если не по пояс, то выше, чем по колено было воды, — такая ситуация, — цитирует его агентство.

Глава региона подчеркнул, что затоплено «огромное количество» жилых помещений, коммерческих объектов, транспортных средств. Он заверил, что «никто без помощи не останется».

Позже в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму опровергли информацию о том, что люди, которые плыли за Аксёновым, имели отношение к спасательной операции. В ведомстве подчеркнули, что это гражданские лица. Именно они попали в кадр. Их мотивы неизвестны, передаёт «Интерфакс».

В связи с произошедшим власти Крыма объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ночь на 17 июня на востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате оказались подтопленными более 200 жилых домов и больница в Керчи. Кроме того, центр города остался без света.