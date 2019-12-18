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Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал прекратить промышленную добычу песка на Бакальской косе ради сохранения особо охраняемой территории.

Он пояснил, что сокращение её площади и изменение гидрологического режима были выявлены в ходе научных исследований. В связи с этим глава республики обратился в Минприроды и попросил поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка.

Аксёнов отметил в Facebook, что вопросы, связанные с использованием недр и добычей полезных ископаемых, должны согласовываться на региональном уровне с учётом их интересов и планов социально экономического развития. По его мнению, это должно быть закреплено на законодательном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти арестовали российское судно-земснаряд за добычу песка в Крыму. Киев оценил ущерб в почти 600 млн рублей.