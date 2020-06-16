Аксёнов: парад Победы в Симферополе всё же состоится

https://static.news.ru/photo/bdcdebd8-afc8-11ea-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение ранее отменённого из-за коронавируса в Симферополе парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны, Роспотребнадзором, взвесив все риски, с учётом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится, — написал во «ВКонтакте» глава региона.

Он подчеркнул, что в целях предотвращения распространения коронавируса будет принят комплекс беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья людей.

Аксёнов добавил, что содействие в проведении мероприятия окажут Минобороны РФ, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Прямая трансляция парада Победы будет доступна на различных информационных площадках.

Ранее NEWS.ru писал, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне отменили из-за коронавируса. Торжественное мероприятие планировалось провести только в Керчи.

Всего 13 российских городов отказываются от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.

Кремль отнёсся к принятому решение с пониманием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главам регионов виднее, как обстоят дела, как выстраивать прогнозы и принимать решения.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня.