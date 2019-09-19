https://static.news.ru/photo/2bb2cbe2-dae9-11e9-aed8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что увольнение глав администраций всех городов и районов республики было продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти.

Главы городов и районов проявили важное качество — ответственность, готовность ещё раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры, — отметил глава республики.

Он добавил, что все кандидаты представят свои программы развития муниципалитетов местным жителям, так как конкурсы на замещения этих должностей проходят публично, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Аксёнов рассказал, что по просьбе жительницы Евпатории будет произведена реконструкция находящейся в плачевном состоянии набережной Незалежности (Независимости). Он пообещал, что все работы будут выполнены, несмотря на проблемы с подрядчиком, который реализует Федеральную целевую программу (ФЦП), писал News.ru.