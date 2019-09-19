Сергей Аксёнов Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что увольнение глав администраций всех городов и районов республики было продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти.

Главы городов и районов проявили важное качество — ответственность, готовность ещё раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры, — отметил глава республики.

Он добавил, что все кандидаты представят свои программы развития муниципалитетов местным жителям, так как конкурсы на замещения этих должностей проходят публично, передаёт «Интерфакс».

Ранее Аксёнов рассказал, что по просьбе жительницы Евпатории будет произведена реконструкция находящейся в плачевном состоянии набережной Незалежности (Независимости). Он пообещал, что все работы будут выполнены, несмотря на проблемы с подрядчиком, который реализует Федеральную целевую программу (ФЦП), писал News.ru.

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