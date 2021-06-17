Аксёнов объяснил, кто плыл за его лодкой в затопленной Керчи

https://static.news.ru/photo/3c86cd2c-cf5e-11eb-a48a-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: aksenovrk/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что во время осмотра затопленных районов Керчи его лодку вплавь сопровождали сотрудники МЧС. По его словам, так делается везде, где уровень воды выше двух метров, сообщает РИА Новости.

Это способ передвижения по городу Керчи в районе больницы... Сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах <...>. Это делается для всех без исключения, я, соответственно, исключением не был, — сказал он.

Аксёнов выразил благодарность сотрудникам МЧС за помощь горожанам. Он отметил, что спасатели так плавают целое утро.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города. Власти республики ввели межмуниципальный режим ЧС.

Аксёнов прибыл в Керчь и осмотрел затопленные районы. В Сети появилось видео, где за его лодкой плывут три человека. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что таким образом сотрудники МЧС добираются до местной подтопленной больницы. В главке МЧС по региону эту информацию опровергли, заявив, что в кадр попали гражданские лица.