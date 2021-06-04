Аксёнов о наплыве туристов в Крым: «Не лопнет»

https://static.news.ru/photo/328e8466-c538-11eb-8b55-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил готовность курортов к наплыву туристов. На вопрос Life «не лопнет» ли полуостров, он ответил отрицательно.

Нет, не лопнет конечно. Нашим согражданам всегда рады, Крым с удовольствием всех встречает, - сказал глава республики.

Он выразил уверенность в том, что крымские и краснодарские курорты смогут принять всех желающих отдохнуть.

Ранее Аксёнов заявил, что в нынешнем сезоне ожидаются 10 млн туристов, что станет рекордным показателем. По его словам, только аэропорт Симферополя готовится принять свыше шести миллионов пассажиров.

Глава Крыма добавил, что в 2022 году турпоток на полуостров может ещё возрасти. Отдых в Крыму станет ещё более комфортным, поскольку будет налажено стабильное водоснабжение.

По данным туроператоров, мест на российских курортах уже почти нет. Крым и Краснодар не смогут принять всех желающих, поэтому цены на отдых могут подскочить до 30%. Чтобы избежать этого необходимо открыть хотя бы одно из массовых зарубежных направлений.