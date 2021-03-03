Аксёнов назвал законной вырубку деревьев в Форосе

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что вырубка деревьев в посёлке Форос абсолютно законна. Это необходимо для строительства детского оздоровительного центра.

Политик встретился с местными жителями, которые были недовольны таким положением дел. Глава Крыма отметил, что проект согласован со всеми инстанциями и «документы в порядке».

Никаких нарушений по детскому лагерю нет. Это действительно детский центр. Я вам гарантирую, — сказал Аксёнов. Его слова приводит «Вести Крым».

Напомним, в СМИ появилась информация о видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину, в котором главу государства попросили остановить застройку форосского парка. Местные жители утверждают, что строители вырубили реликтовые деревья, а также уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос». Соответствующие вопросы будут заданы руководству региона. Ему известно, что жители Фороса обращались к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу, но Песков не в курсе того, докладывалась ли эта тема российскому лидеру.