Аксенов заявил об уничтожении беспилотников ВСУ в небе над Крымом

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Сергей Аксенов

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ в Крыму, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, украинские БПЛА сбили на севере и западе полуострова. Аксенов призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА, — рассказал Аксенов.

Представители Минобороны России ранее заявили об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины в Люберецком районе Московской области. По данным ведомства, благодаря российским системам ПВО была пресечена попытка террористической атаки со стороны Киева с использованием БПЛА самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об уничтожении дрона, подчеркнув, что в результате его падения никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 28 августа, системы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ВСУ планировали использовать их для нанесения ударов по объектам инфраструктуры.