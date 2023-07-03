Аксенов заявил, что заказчики покушения на него будут наказаны

Фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ, предотвративших покушение на него. Он выразил уверенность в том, что заказчики преступления будут найдены и наказаны.

Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. <...> Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны, — написал Аксенов.

Он добавил, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины можно только путем достижения всех целей спецоперации.

3 июля в ФСБ сообщили, что украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль Аксенова. По подозрению в подготовке теракта задержан 35-летний мужчина, он попал в руки силовиков в тот момент, когда забирал бомбу из тайника. По данным ведомства, он был завербован украинскими спецслужбами и прошел соответствующую подготовку. В настоящее время мужчина дает показания.