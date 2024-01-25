Аксенов ввел особый режим въезда в Крым из Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Особый режим пересечения границы с Херсонской областью ввел глава Крыма Сергей Аксенов, следует из указа, опубликованного на сайте главы республики. Документом установлено несколько мест пересечения. Это автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой» и железнодорожные пункты «Армянск», «Джанкой».

Постановляю: ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область, — говорится в указе.

Отмечается, что перемещение воинских колон через административную границу должно быть согласовано с пограничным управлением ФСБ России. Уточняется, что оно будет осуществляться только по специально выделенным направлениям.

Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Запорожья по экономике Юрий Гуськов сообщил, что новая железнодорожная ветка между Мелитополем в Запорожской области и Мариуполем в Донецкой Народной Республике вдоль побережья Азовского моря будет запущена в течение двух лет. В возобновлении сообщения задействованы в том числе военные проектные институты.

До этого в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус из Крыма. Теперь сообщение в обоих направлениях будет совершаться ежедневно. Время в пути от начальной до конечной точки составит 10 часов, стоимость билета — 2,5 тысячи рублей.