Аксенов в Симферополе проголосовал на выборах президента

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Политические руководители Крыма проголосовали на выборах президента. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев заполнил бюллетень в своем городе, сообщает корреспондент NEWS.ru. Они призвал всех россиян не оставаться в стороне и принять участие в выборах.

Замечательное настроение. Хороший день. Слава богу, все идет по плану. Голосуем за будущее России. Не оставайтесь в стороне. Не будьте равнодушны. За безопасность, за экономику, за жизнь и здоровье наших детей, внуков, — сказал Аксенов.

Развожаев пришел на участок с супругой и сыном. По словам главы субъекта, некоторые севастопольцы приходили на участки еще до открытия.

Сегодня вместе с супругой Надеждой и сыном Максимом утром пришли голосовать на свой участок на Большой Морской. Утром мне доложили о том, что все участки в Севастополе открылись и что на всех участках уже в 8 утра были люди, а на некоторых севастопольцы пришли даже раньше и ждали открытия, чтобы проголосовать, — написал Развожаев в Telegram.

В Крыму выборы проходят на 260 избирательных участках, на которых работают 1100 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы примерно 1,5 млн избирателей. 35 пунктов голосования размещены в местах временного пребывания граждан.

15 марта в Крыму проходят торжества, посвященные годовщине референдума 2014 года и воссоединению республики с Россией. Власти региона и руководители силовых ведомств возложили цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен» в Симферополе, расположенного рядом со зданием Совета министров Крыма. Церемония возложения цветов также прошла около памятника «вежливым людям» перед зданием крымского парламента. Аксенов заявил, что 10 лет назад во время Крымской весны в регионе отсутствовала преступность, поскольку все ушли «на фронт».