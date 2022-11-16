Аксенов: в экономику Крыма уже инвестировано 115 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 2014 года заявленный объем инвестиционных вложений в экономику полуострова превысил 348 млрд рублей, из них 115 млрд уже было инвестировано. Кроме того, с начала 2022 года подписано более 40 новых инвестиционных соглашений на сумму свыше 140 млрд рублей, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Значительный рост инвестиционной активности мы видим в октябре-ноябре: за этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей, — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма отметил, что на полуострове особое внимание инвесторов привлекает строительное направление, курортно-туристическое, а также сельское хозяйство.

Помимо того, в Крыму развивается специальная экономическая зона (СЭЗ), в рамках которой воплощаются в жизнь более 1300 проектов с объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей, добавил Аксенов.

Глава парламента полуострова Владимир Константинов ранее сообщил, что власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов, которые имеют отношение к Киеву. По словам руководителя законодательного органа, собственностью Крыма становятся 130 объектов. Они относятся к компании «РусЛайн Ко», Бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив».