Аксенов сообщил об уничтожении ПВО крылатых ракет над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили несколько крылатых ракет над территорией Крыма, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — написал Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил днем 22 сентября о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Он уточнил, что один из осколков был обнаружен возле театра Луначарского. Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки. В городе прозвучал сигнал ракетной опасности.

Глава региона добавил, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спустя некоторое время Развожаев объявил об отмене ракетной и авиационной опасности в Севастополе.

По данным Telegram-каналов «112» и «Военный обозреватель», в результате ракетного удара пострадали шестеро человек. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.