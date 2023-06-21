Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожное полотно повреждено в районе Феодосии, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что движение поездов восстановят в ближайшие два часа.

В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено, — написал Аксенов.

Он добавил, что на месте происшествия работают профильные службы. По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Аксенов также призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал, движение поездов было временно остановлено. По сведениям Telegram-канала «112», пути были повреждены взрывом прямо перед локомотивом товарного состава, в кабине локомотива были выбиты стекла, осколками которых задело двух рабочих. Власти региона информацию о взрыве не комментировали.