Аксенов заявил, что скифское золото можно вернуть только силой Аксенов: скифское золото можно вернуть только в ходе достижения целей СВО

Фото: Werner Forman Archive/Global Look Press

Решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине было ожидаемым, заявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, поскольку «на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать», вернуть коллекцию в Крым можно только силой в ходе «достижения целей СВО».

Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. <…>Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом, — написал Аксенов.

Он добавил, что если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит. По его словам, подобные ценности там всегда попадали в частные руки.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне. Верховный суд Амстердама же оставил кассационную жалобу музеев Крыма без удовлетворения.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с руководством Музея Алларда Пирсона (Нидерланды) о передаче коллекции скифского золота Киеву. Дата передачи украинской стороне пока не раскрывается.