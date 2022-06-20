Аксенов рассказал, сколько человек эвакуировали с буровых в Черном море Аксенов заявил, что 94 человека эвакуировали с буровых платформ «Черноморнефтегаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

С атакованных украинскими войсками буровых платформ «Черноморнефтегаза» эвакуировали 94 человека, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что поиски семерых пропавших без вести продолжаются.

На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по троим раненым и семи пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших, — написал Аксенов.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз», на которых в момент атаки работали 12 человек. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в результате обстрела трое человек были ранены, удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски остальных продолжаются при участии патрульных судов и авиации.

Следом сенатор от региона Ольга Ковитиди уточнила, что двое пострадавших в результате удара ВСУ получили сильные ожоги, у третьего тяжелое осколочное ранение. Она также отметила, что удар был нанесен по месторождению в 71 км от Одессы.