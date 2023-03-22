Аксенов рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников в Джанкое Аксенов: атака украинских беспилотников в Джанкое не нанесла серьезного ущерба

Фото: t.me/Aksenov82

Сергей Аксенов

По предварительным оценкам серьезного ущерба атака украинских беспилотников в Джанкое на севере Крыма не нанесла, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что оборванные линии электропередачи восстановлены.

Были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль. Нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки, — написал Аксенов.

Вечером 20 марта глава Крыма сообщил, что в районе города Джанкоя на севере Крыма сработала система ПВО. По данным руководителя республики, обломки повредили дом и магазин, один человек в результате получил ранения. Пострадавшего 33-летнего местного жителя доставили в больницу с осколочным ранением.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что 33-летний житель города Джанкой попал в реанимацию после ночной атаки беспилотников со стороны Украины. По информации канала, осколок сбитого дрона попал ему прямо в грудь, сейчас за его жизнь борются врачи.