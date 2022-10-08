Аксенов рассказал о масштабе повреждений на Крымском мосту Аксенов: обрушены два пролета автомобильного полотна Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что масштабы повреждений на Крымском мосту в ближайшее время оценят эксперты. По его словам, визуально цела одна автомобильная нитка, проходящая из Керчи в Тамань, однако произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, следующей из Краснодара в Керчь.

По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, — написал Аксенов.

Он добавил, что как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор. После этого можно будет говорить о сроках восстановления движения, пояснил глава Крыма.

ЧП на одном из участков Крымского моста произошло в районе шести утра 8 октября. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

В настоящее время транспортное движение полностью закрыто, при этом судоходство в результате взрыва не останавливалось, также налажен сухопутный транспортный коридор из Крыма в другие регионы РФ через новые территории. В ближайшее время начнет работать паромная переправа.

По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. Информации о пострадавших также не поступало.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения всех деталей происшествия. На место ЧП по поручению главы страны выехали глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев.