Аксенов рассказал, когда заработает аэропорт в Симферополе Аксенов: аэропорт Симферополя откроется после СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания специальной военной операции на Украине, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, связано это с обеспечением безопасности. При этом он выразил предположение, что до начала курортного сезона ситуация в зоне СВО изменится в положительную для России сторону.

Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь. Но я думаю, что до начала [курортного] сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения, — сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый за три года регулярный рейс в международный аэропорт Гонконга КНР из Шереметьево. Полеты были прерваны из-за пандемии коронавируса. Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов сообщил, что воздушный мост будет содействовать развитию двусторонних отношений.

Также авиакомпания «Россия» возобновила полетную программу из Москвы в столицу Кубы Гавану. Первый рейс отправился в республику 24 декабря. Воздушное сообщение между странами было приостановлено также на время пандемии.