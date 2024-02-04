Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обстрел пекарни в Лисичанске террористическим актом. В своем Telegram-канале он написал, что жители региона разделяют боль и скорбь жителей ЛНР.
Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь, — написал Аксенов.
ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — там всегда многолюдно в выходные дни.
Жертвами удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску стали 28 человек, среди которых один ребенок, сообщил 4 февраля Луганский информационный центр о ссылкой на администрацию главы ЛНР. Их тела были извлечены сотрудниками спасательной службы из-под завалов рухнувшей пекарни, в которую угодил снаряд.
По данным военных следователей СК России, украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.