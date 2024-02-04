Аксенов назвал обстрел пекарни в Лисичанске очередным терактом ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обстрел пекарни в Лисичанске террористическим актом. В своем Telegram-канале он написал, что жители региона разделяют боль и скорбь жителей ЛНР.

Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь, — написал Аксенов.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — там всегда многолюдно в выходные дни.

Жертвами удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску стали 28 человек, среди которых один ребенок, сообщил 4 февраля Луганский информационный центр о ссылкой на администрацию главы ЛНР. Их тела были извлечены сотрудниками спасательной службы из-под завалов рухнувшей пекарни, в которую угодил снаряд.

По данным военных следователей СК России, украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.