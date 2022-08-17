Аксенов предупредил о рисках повторных взрывов в Крыму Глава Крыма Аксенов сообщил о двух тлеющих очагах после ЧП в Джанкойском районе

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов

В Джанкойском районе Крыма на месте детонации боеприпасов замечены два тлеющих очага, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает ТАСС. По его словам, в регионе по прежнему сохраняются риски возгорания и взрывов. К тушению пожаров будет привлечена авиация.

Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть существуют риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15–08:20, — рассказал он.

Аксенов подчеркнул, что железнодорожное движение в регионе восстановлено. В настоящий момент правоохранительные органы ищут причастных к совершению преступления.

Взрывы на временном складе боеприпасов в Джанкойском районе произошли утром 16 августа. Пострадали два человека из числа гражданского населения. По словам Аксенова, угрозы для их жизни нет.

СКР возбудил по факту взрывов уголовное дело. В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего является диверсия. Зарубежные СМИ сообщили, что ответственность за взрывы взяло на себя украинское элитное военное подразделение.