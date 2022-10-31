Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с Украиной, в их числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Он добавил, что трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется.