Аксенов поддержал идею Путина о фонде помощи семьям погибших в зоне СВО

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Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал в своем Telegram-канале предложение президента России Владимира Путина о создании фонда помощи семьям погибших участников СВО. По его словам, в Крыму такая работа ведется по разным направлениям, включая единоразовые выплаты, медицинскую реабилитацию и социальную поддержку, а также выдачу земельных участков.

Полностью поддерживаю предложение президента о создании государственного фонда помощи семьям погибших участников СВО и ветеранов, — подчеркнул Аксенов.

Он также предложил задействовать оздоровительный потенциал региона в работе фонда. По его словам, в крымских санаториях уже отдохнули сотни членов семей участников спецоперации.

21 февраля Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он уточнил, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным, при этом за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник. Путин также предложил установить для участников спецоперации 14-дневный отпуск раз в полгода, без учета времени на дорогу.