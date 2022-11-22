Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей Армянска. В своем Telegram-канале он назвал их фейками, разгоняемыми украинскими спецслужбами, и заявил, что на территории полуострова принимаются все меры для обеспечения безопасности.

Появилась информация о имеющейся якобы эвакуации массовой жителей города Армянск. <...> Уважаемые крымчане — ориентируйтесь только на официальные источники информации. Данная информация является фейком, разгоняемым украинскими спецслужбами. <...> Гарантирую, что мной по поручению президента 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан, — сказал Аксенов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении ВСУ на Крым. Он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков военной операции.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские военные смогут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Он считает, что если бойцы ВСУ захотят пойти в наступление, это обернется для них катастрофой.