Аксенов оценил возможность строительства тоннеля в Крым Аксенов: необходимости в строительстве тоннеля под Керченским проливом нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строить подземный тоннель в Керченском проливе нет необходимости, реализация проекта могла быть актуальна до начала СВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телекомпании «Вести-Крым». По его словам, Крымский мост сейчас надежно защищен от возможных атак.

Может быть, на старте эти идеи могли быть реализованы, я сам некоторые проекты изучал. Сейчас в этом нет необходимости, [Крымский] мост защищен достаточно. Возможность реализации есть, я изучал технологию, но сейчас строить дублирующий вариант вообще никакого смысла нет, — сказал Аксенов.

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщило о возможном строительстве альтернативы Крымскому мосту. Эксперты утверждают, что под Керченским проливом может быть построен подводный тоннель, который будет стоить несколько миллиардов долларов. Участие в строительстве, как утверждалось, могут принять китайские специалисты.

Позднее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что данная информация не имеет под собой никаких оснований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг эти сведения.

Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима, признав виновным в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд.