Аксенов оценил уровень угрозы от наступления сухопутных войск ВСУ на Крым Аксенов: сухопутное наступление ВСУ гарантированно не угрожает Крыму

Фото: МО Украины

Никакой сухопутной операции со стороны Украины Крыму гарантированно не угрожает, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что Крымский мост защищен со всех направлений — с воздуха, земли и водного пространства.

Крыму, еще раз, как всегда, говорю, гарантированно никакой сухопутной операции, никакой угрозы нет, — сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил эффективную работу Минобороны РФ в вопросе защиты региона и отметил, что на территории полуострова размещено достаточное количество бойцов для выполнения боевых задач.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что угрозы атак со стороны ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму. По ее словам, попытки запугивания крымчан не работают, что подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова. Она отметила, что в Крыму зафиксирован огромный приток жителей. По ее словам, в Ялте только в детских садах и школах прирост за последние два года составил 20%.

В мае российские системы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.