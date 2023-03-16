Аксенов оценил реальные шансы Украины вернуть Крым Аксенов: Украина не сможет вернуть Крым после фортификации и усиления обороны полуострова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украина не сможет вернуть Крым в состав страны, поскольку Россия значительно усилила оборону полуострова, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что на территории Крыма были возведены прочные фортификационные сооружения, способные защитить от вооруженного нападения.

Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются. <...> На 100% меры приняты, и реализация их позволит максимально минимизировать возможный ущерб, — сказал Аксенов.

Он отметил, что Киев при помощи западных беспилотников пытается прощупать оборону полуострова, однако постоянный контроль над воздушным пространством Крыма не позволяет Украине это осуществить.

14 марта стало известно о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.