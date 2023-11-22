Аксенов оценил инициативу крымских клиник отказаться от абортов Аксенов: запрещать аборты и ограничивать личные свободы мы не собираемся

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Решение частных клиник Крыма об отказе в проведении абортов принималось без участия местных органов власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, это была важная общественная инициатива. Он подчеркнул, что выступает против прерывания беременности, если на то нет серьезных медицинских показаний. Но в то же время глава региона обещает, что запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы власти не собираются.

Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся. Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами, — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что от абортов отказываются и частные клиники ХМАО, связано это с введением специальной лицензии. И если в нескольких медицинских центрах Сургута все еще проводят фармакологические аборты, то в Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений.

При этом директор депздрава округа Алексей Добровольский выступал против запретов. Те же силы, что в РФ тратят на борьбу с абортами, следует направить на предотвращение нежелательных беременностей, заявил он. Добровольский призвал думать не только о зародившейся жизни, но и о матерях, об их здоровье.