Аксенов объявил об эвакуации жителей сел в Джанкойском районе Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Жителей сел в Джанкойском районе, расположенным в пяти километрах от склада с боеприпасами, эвакуируют, заявил на своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, эвакуированных граждан доставят в пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на склад нет.

Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, — говорится в сообщении главы региона.

Ранее Сергей Аксенов объявил об ограничении движения на трассе Джанкой-Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе Крыма утром 24 июля. Как утверждает Аксенов, в небе над регионом сбито и подавлено 11 украинских беспилотников, однако в склад произошло попадание. На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что 22 июля глава республики также сообщал о взрыве на складе боеприпасов. Он расположен в Красногвардейском районе. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.