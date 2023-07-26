Аксенов объявил о переносе Ялтинского экономического форума

Фото: Federation Council of Russia//Global Look Press

Сергей Аксенов

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться еще в апреле 2022 года, вновь перенесен, заявил на своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. В опубликованном им документе утверждается, что распоряжение о проведении мероприятия от 9 июля 2019 года утратило силу. Отмечается, что Аксенов не озвучил новую дату организации форума.

Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок, — говорится в сообщении.

В 2022 году Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за нестабильной международной ситуации. Изначально предполагалось, что его проведут ближе к концу года, однако затем дату перенесли на второй квартал 2023 года. Подчеркивается, что форум переносится уже в четвертый раз.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия - Африка, участие в котором примет президент РФ Владимир Путин. Глава государства проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран. В общей сложности ожидается визит 17 лидеров, в том числе президента Египта и руководителей Мозамбика, Зимбабве, Уганды, Эритреи и других стран.