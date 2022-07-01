Аксенов назвал причину задымления у Крымского моста Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями правоохранительных органов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале назвал причину задымления в районе моста через Керченский пролив. По его словам, оно связано с учениями правоохранительных органов и никакой опасности для людей не представляет.

По поводу задымления в районе Крымского моста <...> Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет, — заверил он.

Глава республики добавил, что ситуация находится под контролем силовых структур.

Сообщение о задымлении в районе моста появились некоторое время назад в некоторых СМИ и Telegram-канал. В упрдор «Тамань» предупредили о перекрытии движения в сторону Новороссийска из-за ДТП. При этом движение в направлении Керчи продолжается в штатном режиме.

Ранее в ВСУ назвали Крымский мост целью номер один. Его уничтожение позволит нарушить подтягивание резервов российской армией. В Госдуме в ответ на это заявили, что в случае удара по переправе или даже попытки его нанесения центры принятия решений в Киеве будут незамедлительно уничтожены. В Кремле заверили, что российские военные обеспечат безопасность крымского моста.