Аксенов назвал два варианта будущего для причастных к трагедии в Одессе Аксенов заявил, что причастных к трагедии в Одессе ждет ужасный конец

Фото: Kremlin.ru

Сергей Аксенов

Причастных к трагедии в Одессе ожидает ужасный конец, либо ужас без конца, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в одесском Доме профсоюзов в 2014 году погибли горожане, которые не присоединились к Майдану.

Аксенов подчеркнул, что события 2 мая на Украине стали предметом национальной гордости. Глава Крыма считает, что страна после этого окончательно превратилась «в террористическую организацию».

У тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, — написал Аксенов.

Согласно данным МВД Украины, жертвами трагедии в Одессе стали 48 человек, пострадали более 240 человек. Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (запрещена на Украине) назвал исполнявшего в то время обязанности украинского президента Александра Турчинова главным организатором произошедшего.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила NEWS.ru, что массовое убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года является геноцидом, совершенным украинской властью против мирного и незащищенного народа. Она напомнила, что об этой трагедии «стыдливо молчит» Евросоюз. О гибели невинных граждан забыли также в США, Японии, Великобритании и Австралии.