Аксенов: Крым готов к любому натиску

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал «Известиям», что жители Крыма готовы к любому натиску и не паникуют в текущей ситуации. Он добавил, что полуостров живет и развивается в условиях жесточайших санкций на протяжении восьми лет. Он подчеркнул, что никому не удастся остановить развитие Крыма.

Никакой натиск крымчан не испугает. Крым уже больше восьми лет живет и развивается в условиях самых жестких санкций. За эти годы мы преодолели последствия водной, энергетической, транспортной, продовольственной блокад, — поделился Аксенов.

Глава региона отметил, что в настоящее время уровень безопасности повышен по всем направлениям и указал на то, что предстоит продолжить работы по реконструкции и модернизации сетей и объектов водоснабжения.

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье ранее написал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан. Журналист добавил, что главе государства придется провести «дерусификацию» на полуострове. Автор материала задается вопросом: будет ли в этом случае Зеленский настаивать на использовании украинского языка.