Аксенов: автодорога на Крымском мосту доступна только легковым автомобилям

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Крымский мост в Керчи

Движение по автомобильной части Крымского моста доступно лишь для водителей легковых машин, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он отметил, что автобусы и другие большегрузные транспортные средства через Керченский пролив будут бесплатно перевозиться на пароме «Лаврентий». При этом железнодорожное направление будет работать в штатном режиме.

До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт Кавказ, — написал Аксенов.

Ранее читатели «Осторожно, Новости» сообщили, что паромы через Керченский пролив так и не запустили. По информации Telegram-канала, под Таманью образовалось скопление из 500 грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. На паромы также отправляют микроавтобусы, однако их через мост не пропускают по неизвестным причинам.

До этого временно исполняющий обязанности министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рассказал, что около 100 автомобилей серии «Газель» и порядка 653 пассажиров было перевезено через Керченский пролив с начала работы переправы. По его словам, перевозка осуществлялась с помощью катеров и паромов по двум направлениям на линии порт Крым — порт Кавказ.