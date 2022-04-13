Академик призвал учитывать ущерб при борьбе с подтоплениями вокруг Байкала

При борьбе с подтоплениями населённых пунктов вокруг Байкала нужно учитывать ущерб, рассказал директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков изданию argumenti.ru. Так он прокомментировал предложение сбрасывать воду на иркутском гидроузле. Это снизило бы уровень воды в озере, но привело бы к угрозе затопления зон в Иркутске.

Нужна разработка и согласование методики с подсчётом ущерба. Ну, условно говоря, подтопление одного населённого пункта, такого как Иркутск, в пределах зоны подтопления 10% и подтопление даже 10 населённых пунктов на побережье Байкала с такими же пропорциями — это совершенно разный ущерб. Я не хочу сказать, что надо топить или наносить ущерб на территории Республики Бурятия за счёт Иркутской области или наоборот, нет и нет, ни в коей мере. Но помимо экономического ущерба у нас есть ещё экологический, который мы тоже должны подсчитать, — сказал Бычков.

Он добавил, что на экосистему Байкала в числе прочего влияет туризм, поэтому нужна инфраструктура, которая уменьшит это влияние. К примеру, можно перевести туристические корабли на газомоторное топливо, а лучше на электричество. Бычков отметил, что поддерживает туризм двумя руками, но призвал к правильному и осторожному подходу.

Ранее сообщалось, что около 3700 домов в Новосибирской области рискуют попасть в зону затопления весной во время паводка. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов сказал, что это произойдёт при худшем сценарии, а так всё необходимое сделано, регион к весеннему паводку готов.