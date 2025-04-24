Агрессивный тип гриппа за несколько дней убил 10-летнюю девочку В Петербурге от последствий гриппа типа А умерла 10-летняя девочка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десятилетняя девочка скончалась от последствий агрессивного гриппа типа А в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, трагедия произошла в одной из квартир на улице Жуковского в Центральном районе. По предварительным данным, школьница билась в лихорадке, мучилась от жара и периодически переставала дышать.

Как выяснил канал, болезнь не отступала несколько дней и все это время с ребенком находились родители. В критический момент они вызвали бригаду скорой помощи и самостоятельно начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие на место медики экстренно доставили ребенка в Детский городской многопрофильный центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

После обследования врачи диагностировали у школьницы грипп А с гипертоксическим течением. Несмотря на усилия специалистов, обессиленный организм ребенка не справился. Сначала наступила клиническая смерть, а спустя несколько часов в реанимации — биологическая.

Ранее в Москве врачи Центра Рошаля спасли жизнь пятилетней девочке. Они извлекли из желудка ребенка сразу три монеты номиналом 10 рублей. Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием специального инструмента под названием «крысиный зуб».

До этого в Волхове Ленинградской области трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами после падения из окна второго этажа. В момент происшествия за ребенком присматривала 15-летняя школьница, выполнявшая обязанности няни. В квартире также находились еще двое детей. Девочка получила травмы головы, груди, легких и живота.