Аграрии попросили губернатора ЯНАО повлиять на руководство депагропрома Главы аграрных предприятий ЯНАО попросили вернуть региональные субсидии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Артюхов

Руководители рыбодобывающих и перерабатывающих хозяйств вместе с председателями общин КМНС пожаловались на руководство окружного депагропрома, передает URA.RU. В открытом письме к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, они сообщили, что они лишились региональных субсидий.

Наши беды начались с приходом нового руководства в департамент АПК ЯНАО! Самостоятельно мы уже не в силах пробить стену непонимания, и не можем объяснить директору и его первому заму, что северный АПК не имеет возможности выжить без поддержки и субсидий, которых нас лишили, — сказано в публикации.

Комитет Госдумы по аграрной политике поддержал законопроект, который контролирует предельный размер торговой надбавки к отпускным ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Авторы инициативы считают, что наценка на такие продукты не должна превышать порог в 10%.

Всего в перечень социально значимых продуктов входит 24 позиции, в числе которых: говядина, свинина, баранина — мясо на кости, куры, а также рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, капуста, яблоки, морковь и ряд других.

До этого депутат Госдумы Сергей Лисовский посоветовал не покупать ранние фрукты: они либо слишком дорогие, либо опасны из-за содержащейся в них химии. По его словам, не стоит покупать такие продукты «с рук», лучше выбирать задекларированные торговые точки. В сезон рисков меньше, так как удобрения дорогие, считает Лисовский.