Аграрии получат господдержку на сумму 3 млрд рублей в Рязанской области

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Весенняя посевная

В Рязанской области аграрии в 2023 году получат 30 видов государственной поддержки на сумму более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Отрасль получит финансирование как из федерального, так и из областного бюджета, сообщает «МК в Рязани».

С начала 2023 году рязанские аграрии получили субсидии на сумму 0,8 млрд рублей. В минсельхозе Рязанской области уточнили, что в полном объеме выплаты получили два направления. Племенное животноводство получило от государства поддержку в виде 152 млн рублей, а переработка молока — 40 млн рублей.

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов ранее рассказал, что одной из проблем для аграриев при экспорте зерна становится постоянное изменение отношения к подобным сделкам в правительстве РФ. Он отметил, что в России из-за этого не прикладывается усилий для заключения долгосрочных сделок с покупателями.

До этого сообщалось, что в Калининградской области ожидают увеличение объемов сельхозпродукции. По итогам 2022 года регион является лидером по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур, а также одним из главных поставщиков молочного скота на российский рынок. Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что если развитие отрасли сохранит высокие темпы, то ее продукция сможет выйти на внешний рынок.