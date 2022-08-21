«Агония киевского режима»: депутат Госдумы об атаке украинских БПЛА в Крыму Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку украинских БПЛА в Крыму «агонией киевского режима»

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников ВСУ в Евпатории «агонией киевского режима», сообщает РИА Новости. По мнению Шеремета, подобными действиями в Крыму власти Украины пытаются продемонстрировать западным союзникам свою боеспособность.

Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы, по имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда, — рассказал Шеремет в разговоре с агентством.

Депутат предположил, что атаку украинских дронов могут курировать западные спецслужбы для отслеживания расположения и проверки готовности крымских систем ПВО.

Прошу жителей Крыма не снимать и не выкладывать работу системы противовоздушной обороны, — добавил Шеремет.

Вечером 19 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над городом Евпаторией сработали системы ПВО — взрывы раздавались в селе Уютное. Он отметил, что полуостров находится под надежной защитой. По неподтвержденным данным, было слышно три взрыва. Информации о жертвах и пострадавших нет.