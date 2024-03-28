Агаларов объяснил сообщения о закрытых дверях во время теракта в «Крокусе» Агаларов: закрытые двери при теракте в «Крокусе» вели в служебные помещения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Закрытые двери на видео, снятых во время эвакуации посетителей «Крокус Сити Холла», объясняются тем, что они вели в служебные помещения, сообщил телеканалу «Россия 24» сын владельца здания Араза Агаларова бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов. По его словам, концертный зал имеет достаточно пожарных выходов.

Там, где двери были закрыты, — это не пожарные выходы, это какие-то служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, студий, складов, — сказал Агаларов в интервью.

Как отметил бизнесмен, некоторые технические эвакуационные коридоры здания вели обратно в фойе, но посетители не хотели возвращаться туда, так как понимали, что в фойе «тоже стреляют». Агаларов добавил, что люди «искали альтернативные пути» и находили «двери, куда допускали только персонал».

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что состояние 18 человек, в том числе троих детей, пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», оценивается как тяжелое. Еще трое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. После трагедии в Подмосковье в больницах остаются 74 человека, выписаны 90 пациентов. Амбулаторная помощь медиков оказана 208 пострадавшим.