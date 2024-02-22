Африканские студенты из Рязани решили поехать на СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Африканские студенты, проживающие в Рязани, решили поехать в зону специальной военной операции на Украине, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сотрудника министерства информации ДНР Елену Субботину. Молодые люди прибыли в Рязанскую область в мае 2023 года.

Как уточняет издание, в Рязани они занимались волонтерской деятельностью и восстанавливали Николо-Бавыкинский монастырь. В будущем они планировали поступать в семинарию в России, чтобы стать священниками или монахами.

Зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном сообщил, что Вооруженные силы России с 1 января приняли на службу для участия в СВО 53 тысячи человек. По его словам, «процесс идет неплохо».

До этого депутат из Красноярска Вячеслав Дюков разместил в своих социальных сетях копию заявления с просьбой освободить его от полномочий в связи с убытием в зону проведения СВО. Перед принятием этого решения он заявил, что контрактниками на СВО в последний год становятся «алкоголики, бомжи, бичи, зэки».

В конце января первый заместитель председателя правительства Забайкалья, руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров сообщил о планах поехать добровольцем на СВО. Он объяснил свое решение желанием «отдать долг Родине». После возвращения из зоны СВО он планирует вернуться к своей работе.