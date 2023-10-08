Аферисты от лица главы Реутова выманили у сотрудницы мэрии 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница администрации подмосковного города Реутова отдала мошенникам 4,5 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, аферисты представились главой города Станиславом Каторовым и стали угрожать 60-летней женщине.

Работнице администрации написали с аккаунта, на котором были указаны данные мэра: имя, должность, фотография. «Руководитель» сообщил, что в мэрии произошла утечка персональных данных и теперь некие злоумышленники повесят на сотрудников мэрии разные финансовые махинации. На саму женщину уже якобы оформили несколько кредитов.

Мошенники объяснили, что разрешить ситуацию помогут в Центральном банке. Затем сотрудницу попросили самостоятельно взять ссуды, чтобы эти деньги «не достались аферистам», и перевести средства на безопасные счета. В итоге пенсионерка потеряла 4,5 млн рублей. Позднее женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Ранее мошенники обманули научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН в Подмосковье, выдав себя за работников «Госуслуг» и уговорив его взять кредит. В итоге мужчина 58 лет перевел аферистам 1 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.