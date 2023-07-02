Аэропорт Волгограда «заминировали»

Фото: airportvolgograd.ru

Аэропорт Волгограда проверяют после сообщения о минировании, рассказала ТАСС пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. По ее словам, письмо с угрозой взрыва поступило в редакцию местного СМИ. При этом все запланированные на 2 июля рейсы осуществляются по расписанию.

В редакцию интернет-СМИ пришло письмо с угрозами взрыва, они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту, — сказала Голодова.

29 июня в Москве проходила эвакуация людей с территории Павелецкого вокзала. Видеокадры с покидающими здание людьми опубликовал телеканал РЕН ТВ. В Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщили, что проводилась проверка сигнализации на вокзале.

27 июня в телецентр на улице Академика Королева в Москве поступило сообщение об угрозе взрыва. В течение 24 часов злоумышленники дважды «заминировали» телебашню. Персонал и посетители были эвакуированы.

В прошлый раз сообщение о «минировании» телебашни поступило 26 июня вечером. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. По сообщениям Telegram-каналов, у башни была обнаружена подозрительная коробка, однако в ней ничего не содержалось.