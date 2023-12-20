Аэропорт Волгограда экстренно приостановил прием и вылет самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда экстренно приостановил прием и отправку самолетов, прибывающие борты перенаправляются на запасные аэродромы, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани. Там уточнили, что авиарейс из Москвы перенаправили на запасной аэродром Саратова. Этот рейс значится под номером DP6965, а борт «Сибири» из столицы прибудет с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.

Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании «Сибирь» также прибудет из Москвы с задержкой, — говорится в сообщении.

19 декабря московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

В конце ноября порядка 13 рейсов отправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий. 27 ноября во второй половине дня в Северной столице началась метель. Из-за сложных метеоусловий воздушные суда прибывали в воздушные гавани с опозданием, также из-за непогоды сообщалось о возможности увеличения времени обслуживания.